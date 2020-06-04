Стокгольм, , 14:06 — REGNUM В связи с ростом недовольства жителей Швеции действиями властей по преодолению последствий продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции поддержка правительства и Агентства общественного здравоохранения «резко» упала. Теперь действия центрального правительства одобряют лишь 45% респондентов. Об этом 4 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

Социологические замеры производились специалистами SVT при сотрудничестве с Novus в период с 30 мая по 3 июня. Всего в опросе приняли участие 1 104 человека.

Результаты исследования журналистов и социологов выявили «резкое» падение одобрения гражданами действий властей по ликвидации последствий пандемии коронавируса.

Так, работу правительства Швеции положительно оценили 45% респондентов по сравнению с 63% в апреле. Работой Агентства общественного здравоохранения удовлетворены 48%, что на 17% меньше, чем в апреле.