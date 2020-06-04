Мальмё, Швеция, , 13:48 — REGNUM Вечером 3 июня полиция Стокгольма разогнала многотысячную акцию протеста после того, как участники акции попытались прорваться к Королевскому дворцу. Однако поддержка шведских активистов массовых волнений в США, где уже неделю не прекращаются протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате его задержания полицейскими, не собирается прекращаться, несмотря ни на продолжающуюся пандемию, ни на установленные ограничения. Теперь полиция в Швеции ожидает массовых протестов 4 июня в Мальмё, расположенном на юге страны. Об этом 4 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Напомним, что в настоящее время в связи с пандемией коронавируса в Швеции установлено ограничения на проведение массовых публичных ограничений, участников которых должно быть не более 50 человек.

Однако журналисты SVT сообщают, что данные временные рестриктивные меры не помешают жителям Мальмё выйти протестовать. Несколько тысяч подписчиков на Facebook уже отписались под соответствующим постом и выразили свое желание присоединиться к протестам.

Организаторы акции уже объявили место проведения акции. Протесты должны состояться на пляже Риберборг, где, по замыслу организаторов, можно вместить большее количество участников, чем предполагалось ранее. Таким образом, протестующие не собираются соблюдать установленные во время пандемии ограничения и придут на акцию.