Лондон, , 13:35 — REGNUM Разработчики из Creative Assembly заявили, что у игры Total War Saga: Troy не будет поддержки пользовательских модификаций на релизе. Об этом 3 июня сообщалось на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/totalwar/status/1268200033054273536

Разработчики отмечают, что в других играх серии Total War поддержка модификаций обычно появляется спустя месяц после релиза. Сейчас команда Creative Assembly вместе с представителями магазина Epic Games Store работает над тем, чтобы быстрее добавить в проект эту функцию.

Напомним, Total War Saga: Troy выйдет в Epic Games Store 13 августа 2020 года. В первые сутки с момента релиза игру можно будет получить бесплатно.

