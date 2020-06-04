Стокгольм, , 13:37 — REGNUM После того, как 3 июня полиция Стокгольма разогнала тысячи протестующих в центре Стокгольма, с призывом к участникам акции обратился министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, который призвал соблюдать правила, действующие в период пандемии коронавируса, и проводить митинги и акции протеста в онлайн-режиме. Об этом 4 июня сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter.

Вечером 3 июня тысячи протестующих собрались в центре Стокгольма, чтобы протестовать против полицейского насилия. Участники акции даже попытались прорваться к Королевскому дворцу, после чего в ход протеста вмешалась королевская гвардия, оттеснившая нарушителей порядка. Своими действиями жители столицы Швеции решили поддержать демонстрации в США, которые не прекращаются уже больше недели после того, как в интернет попало видео задержания афроамериканца Джорджа Флойда. В результате действий полицейских мужчина погиб от удушения.

В свою очередь, к жителям Стокгольма обратился министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, который выступил в защиту права протестовать. Однако министр подчеркнул, что пандемия коронавируса продолжается, и в Швеции установлены ограничения на проведение любых массовых акций с участием более 50 человек. Поэтому ради сохранения своего здоровья и заботе об окружающих Дамберг призвал протестующих проводить свои акции в интернете, а не на улицах Стокгольма.

«Я призываю любого, кто хочет выступить против расизма, использовать вместо этого цифровые медиа. В противном случае многие люди рискуют заболеть и умереть. Мы должны постоянно выполнять рекомендации Агентства общественного здравоохранения», — заявил министр.