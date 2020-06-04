Москва, , 13:33 — REGNUM В России не будет единой вакцины от коронавируса — вместо этого появится несколько вакцин для различных групп населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-дискуссии клуба «Валдай».

«[Будет] целый спектр различных вакцинных препаратов, которые будут использоваться для разных групп», — сказала Попова.

По её словам, обнадёживаться насчёт вакцины пока рано, поскольку ещё нельзя сказать, насколько эффективной она будет: «Озвученные сроки — это чья-то надежда. А мне кажется, сегодня нам обнадёживаться пока рановато. Мы можем сказать, когда технически можно создать и исполнить вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет».

Ранее российские учёные заявили, что вакцина от коронавируса может быть представлена уже осенью.