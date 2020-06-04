Москва, , 13:32 — REGNUM Москва предпринимает все возможные меры для возвращения к прежней, докоронавирусной жизни, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя слова мэра Сергея Собянина.

«Ключевыми факторами успеха являются устойчивое снижение динамики заболеваемости и жесткие эффективные меры по контролю передвижения жителей столицы, сохранение масочного режима и цифровых граждан.

В течение первых дней лета динамика заболеваний в Москве демонстрирует устойчивое снижение, ниже отметки 2000 человек. Вчера выздоровели еще 3061 человек, а общее количество москвичей, победивших пандемию, уже приблизилось к 95 тысячам.

С высокой вероятностью на фоне оптимистичной динамики уже в начале второй половины июня московские власти объявят о новом этапе снятия ограничений.

Действительно, появление вакцины от коронавируса станет разворотом в возвращении города к привычной жизни, повышении деловой и социальной активности.

Многое будет зависеть от летних результатов, но уже сегодня можно предположить, что последовательное смягчение принятых ограничений мы увидим в июле и в августе.

Не нужно поддаваться критике недобросовестных лидеров мнения — никаких нарушений прав граждан в период отчаянной борьбы государства с пандемией нет. Наоборот, было бы странно повторить шведский «успех».

Теперь Стокгольм кусает локти, изучая ущерб здоровью граждан и экономике этой благополучной скандинавской страны. А ведь плотность населения в Швеции в несколько раз ниже, чем в Москве и Подмосковье.

Терпение и упорство в труде приведут нас к цели выхода из плена коронавируса, и при благоприятном сценарии это произойдет уже к осени», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени. Это допустил мэр столицы Сергей Собянин.

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