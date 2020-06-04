Ижевск, , 13:30 — REGNUM В Удмуртии по итогам мониторинга сети интернет выявлено 140 сайтов, на которых опубликована запрещенная к распространению информацию. В частности, рассказывается о способах хищения электроэнергии, о приобретении за денежное вознаграждение документов об образовании без обучения, паспорта гражданина РФ, листков нетрудоспособности, водительских удостоверений, оружия, сообщает прокуратура республики.

С исками о необходимости блокировки таких сайтов в Октябрьский районный суд Ижевска обратился районный прокурор. Все иски были удовлетворены, доступ к сайтам ограничен.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с распространением коронавируса и появлением различных выплат, граждане всё чаще используют онлайн-ресурсы государственных органов. Вместе с этим растёт в интернете и активность мошенников. Злоумышленники всеми способами пытаются заполучить реквизиты банковских карт граждан под предлогом выплат на фоне распространения COVID-2019, а также выдумывают не существующие мифические компенсации от государства, предлагают приобрести поддельные экспресс-тесты или препараты от коронавируса.