Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Ролевая игра Slay the Spire выйдет на iOS-устройствах в июне 2020 года. Об этом 4 июня сообщают разработчики из Mega Crit Games.

Точная дата релиза пока не сообщается, однако её могут назвать 6 июня 2020 года в рамках онлайн-шоу Guerrilla Collective. Версия Slay the Spire для Android пока находится в разработке.

Напомним, релиз оригинальной версии Slay the Spire состоялся в январе 2019 года. Сейчас игра доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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