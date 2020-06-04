Москва, , 13:25 — REGNUM Синоптики ожидают в Москве резкое и сильное потепление до уровня июльских значений. Об этом «Российской газете» заявила главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова.

«Минимальная температура ночью около плюс десяти градусов, днем в субботу — +21 градус, а в воскресенье еще теплее — +24 градуса. Среднесуточная температура воздуха впервые с начала июня будет не ниже, а выше нормы», — сказала Позднякова.

По её словам, уже на этой неделе в столице начнёт проглядывать солнце, а уже днём 7 и 8 июня воздух сможет прогреться до +28 градусов. К 9 июня воздух прогреется до +32, а ночные температуры поднимутся до +14…+16 градусов.