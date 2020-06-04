Завьяловский район, , 13:23 — REGNUM В Удмуртии по итогам проверки прокуратуры выяснилось, что несколько образовательных организаций занижали стоимость продовольственных наборов в Завьяловском районе. Об этом сообщает прокуратура республики.

Так, предоставление сухих пайков организовано с 10 апреля. Стоимость питания на одного учащегося с 1 по 11 класс из малообеспеченных семей, согласно контракту, составляет 60 рублей в день. При этом в МБОУ «Первомайская СОШ» и МАОУ «Октябрьская СОШ» выданы наборы на 10 дней из расчета 46,3 рубля в сутки.

По итогам проверки главе управления образования администрации МО «Завьяловский район» внесено представление, на разницу в стоимости продукты были допоставлены всем получателям.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике около 38,5 тыс. детей, доход семей которых не превышает 3,3 тыс. рублей на человека, получают продовольственные наборы. Их выдача приостанавливалась дважды в связи с большим числом жалоб на их состав. Стоимость наборов составляет 1 680 рублей при розничной стоимости всего набора в 2 350 рублей.

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