Уфа, , 13:28 — REGNUM Увеличение количества случаев заражения коронавирусом пациентов старшего возраста зафиксировано в Башкирии. Об этом 4 июня сообщил министра здравоохранения республики Максим Забелин на брифинге в минздраве.

По его словам, кроме этого остается достаточно высокий ежесуточный прирост по случаям внебольничной пневмонии. С 15 марта зарегистрировано 7577 фактов заражения внебольничной пневмонией.

Максим Забелин также отметил, что за минувшие сутки выявили 107 носителей коронавирусной инфекции, а всего было выявлено 3608 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с вирусом 1286 человек (в том числе 37 в минувшие 24 часа).

В больницах Башкирии получают лечение 995 пациентов, а 1309 человек лечатся на дому. За сутки не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19, а всего умерли 18 пациентов с этой болезнью.

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