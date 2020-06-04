Варшава, 4 июня 2020, 13:21 — REGNUM Библиотека бесплатных игр магазина GOG.com пополнилась тремя новыми проектами. Об этом 4 июня сообщает «Игромания».
Теперь геймеры смогут бесплатно «приобрести» игры Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure, Ascendantи War Wind. Издание отмечает, что это вневременная акция.
Напомним, GOG.com — это сервис цифровой дистрибуции видеоигр. Магазин принадлежит польской компании CD Projekt.
Читайте ранее в этом сюжете: Состоялся релиз последнего обновления для Battlefield V
Читайте развитие сюжета: Уже в июне ролевая игра Slay the Spire доберётся до iOS-устройств