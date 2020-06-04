История вопроса

К игровым платформам относят специальные устройства, позволяющие пользователям играть в видеоигры. Чаще всего в качестве такой платформы выступает персональный компьютер (PC) или специальная консоль (PS4, Xbox One, Nintendo Switch и др.).

Игровые сервисы — это средства, позволяющие как запускать видеоигры дистанционно (например, Google Stadia), так и служащие для цифровой дистрибуции игр (магазины Steam или Epic Games Store).