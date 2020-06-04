Приозерск, Ленинградская область, , 14:23 — REGNUM В Приозерском районе Ленинградской области неизвестные злоумышленники в ходе строительных работ уничтожили уникальный археологический объект «Культовый камень Ольховка — 24», а также повредили объект культурного наследия «Каменные кучи Ольховка — 15». Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Органами МВД было возбуждено уголовное дело по факту уничтожения и повреждения выявленных объектов культурного наследия. Затем собранные материалы были изъяты и приняты к производству следственным отделом по городу Приозерск СУ СКР по Ленинградской области.

Как отметили в региональном управлении СКР, в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области расположены объекты археологического наследия — каменные кучи и культовые камни, включенные в перечень выявленных объектов культурного наследия. Комплекс археологических памятников у деревни Ольховка Приозерского района Ленинградской области на южном берегу озера Суходольское уникален как по хронологическому охвату (весь период позднего железного века и эпохи Средневековья), так и по составу археологических объектов: поселения, грунтовые могильники, каменные насыпи и жертвенные камни.

«В период с 2018 по май 2020 года в ходе производства земляных и строительных работ был уничтожен объект культурного наследия «Культовый камень Ольховка — 24», а также повреждена каменная куча на объекте культурного наследия «Каменные кучи Ольховка — 15», — отметили в ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу произведен осмотр места происшествия, запрошены документы, выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Отметим, комплекс археологических памятников в Ольховке представляет собой два скопления каменных куч и девяти камней с чашечными углублениями. Аналогичные памятники известны в Финляндии и Эстонии, где с ними часто связаны народные предания. Они считаются жертвенниками времен железного века — раннего средневековья (2 пол. 1 тыс. — 1 пол. 2 тыс. н. э.).

Для России комплекс из девяти камней-чашечников является крупнейшим из известных в Европейской части страны. Такие уникальные объекты с момента их фиксации археологами числятся под государственной охраной.