Москва, , 13:23 — REGNUM Число пользователей популярного интернет-мессенджера Telegram в России составляет порядка 30 млн и потому его разблокировка может оказать положительное влияние на развитие инноваций и национальную безопасность страны. Об этом 4 июня написал в своем официальном Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.

По словам Дурова, совсем недавно депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили разблокировать Telegram на территории России, и он поддерживает данную инициативу.

«Разблокировка позволила бы 30 млн пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис», — написал в своем сообщении основатель мессенджера и добавил, что это также могло бы сказаться в положительном ключе на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 мая стало известно, что Минкомсвязи РФ не поддерживает законопроект о статусе Telegram, подготовленный депутатами Госдумы от «Справедливой России» Федотом Тумусовым и Дмитрием Иониным.

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