Ярославль, 4 июня 2020, 13:20 — REGNUM В Ярославле открывается первый автомобильный кинотеатр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал основатель киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев.
Классические кинотеатры сейчас закрыты из-за пандемии. По словам Алексеева, люди соскучились по совместному просмотру кинофильмов.
Премьеры фильмов сейчас не выходят, поэтому организаторы планируют показывать лучшие популярные фильмы последних лет. Интеллектуального кино (на котором специализировался киноклуб) не будет. Билет будет стоить 500 рублей с автомобиля.
Кинотеатр будет работать на площадке офисного центра «Красный маяк». Планируется также продажа поп-корна и еды на вынос.
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