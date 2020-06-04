Салехард, , 13:18 — REGNUM На Ямале большинство новых случаев коронавирусной инфекции с клиническими проявлениями приходятся 4 июня на Новый Уренгой. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За весь период пандемии в ЯНАО подтверждено 2 534 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 1314 человек, 11 скончались.