Владивосток, , 13:25 — REGNUM В заливе Петра Великого прошли артиллерийские учения большого противолодочного корабля (БПК) Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Трибуц». Об этом 4 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе учений экипаж во взаимодействии с дальними противолодочными самолётами Ту-142 и противолодочными самолётами Ил-38 провёл учения по отражению воздушного нападения условного противника, в ходе которых огнём из 100-мм корабельных артиллерийских установок АК-100 уничтожил сбрасываемые парашютные мишени.

На следующем этапе артиллеристы корабля успешно отстрелялись по буксируемому морскому корабельному щиту, имитирующему надводную цель, а также уничтожили «угрожающий судоходству» макет морской плавающей мины.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая во Владивосток вернулись корабли Тихоокеанского флота (ТОФ), принимавшие участие в серии тактических учений в дальней морской зоне. В составе отряда кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, возвратившихся на базу — флагман флота ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый», большие противолодочные корабли (БПК) «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц».

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