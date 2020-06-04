Краснодар, , 13:14 — REGNUM Скверы, парки и набережные в Краснодарском крае будут открыты для прогулок с 6 июня. Вопрос обсуждался 4 июня на заседании регионального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С 6 июня парки, скверы и набережные будут открыты», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам глава региона, минувшие выходные показали, что жители Краснодара, курортных городов «устраивают демонстрации» на центральных улицах городов». По мнению губернатора, открытие скверов и парков, с определёнными ограничениями, поможет «рассредоточить» жителей. При этом в парках по-прежнему не будут работать аттракционы, пока не будут открыты рестораны и кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Вениамин Кондратьев объявил о решение продлить карантин на территории края до 21 июня. Это означает сохранение ограничений на въезд в регион, запрет на бронирование отелей, работу торговых центров.

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