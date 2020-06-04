Краснодар, 4 июня 2020, 13:14 — REGNUM Скверы, парки и набережные в Краснодарском крае будут открыты для прогулок с 6 июня. Вопрос обсуждался 4 июня на заседании регионального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По словам глава региона, минувшие выходные показали, что жители Краснодара, курортных городов «устраивают демонстрации» на центральных улицах городов». По мнению губернатора, открытие скверов и парков, с определёнными ограничениями, поможет «рассредоточить» жителей. При этом в парках по-прежнему не будут работать аттракционы, пока не будут открыты рестораны и кафе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Вениамин Кондратьев объявил о решение продлить карантин на территории края до 21 июня. Это означает сохранение ограничений на въезд в регион, запрет на бронирование отелей, работу торговых центров.
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