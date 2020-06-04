Краснодар, , 13:11 — REGNUM Пляжи на территории Краснодарского края могут начать работать только в случае положительного решения Роспотребнадзора в отношении каждого конкретного объекта. Об этом 4 июня на заседании оперативного штаба заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Открыть пляжи попросил губернатора глава Сочи Алексей Копайгородский. Глава региона раскритиковал это предложение, поскольку на пляжах и в море сложно проконтролировать соблюдение санитарных норм, однако затем отметил, что решение об этом должен принимать Роспотребнадзор — в каждом конкретном случае.

«Пусть Роспотребнадзор в каждом конкретном случае рассматривает решение об открытии конкретного пляжа», — сказал Вениамин Кондратьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Вениамин Кондратьев объявил о решение продлить карантин на территории края до 21 июня.

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