Томск, , 13:10 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, госпитализированы 16 человек.

«Пятеро с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, 11 пациентов с пневмонией — в респираторные госпитали медико-санитарной части № 2 и СибГМУ», — добавили в правительстве.

Остальные 16 находятся под медицинским контролем на изоляции, COVID-19 у них протекает бессимптомно. К настоящему моменту в стационарах области остаются 307 пациентов с коронавирусом, шесть из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Тем временем, за сутки излечились 26 человек, а общее количество успешно завершивших лечение достигло 385. В обсерваторах находится 148 человек.

Напомним, в конце мая региональные власти продлили режим ответственного поведения до 15 июня. Как сообщало ИА REGNUM, ранее открытые предприятия продолжили работать.

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