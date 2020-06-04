Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM Ещё две смерти от новой коронавирусной инфекции зафиксировали в Свердловской области. Данные предоставил оперштаб региона.

Новые летальные случаи отражены и в федеральной статистике. Теперь в регионе подтверждено 35 случаев смерти от COVID-19.

Отметим, сколько больных COVID-19 в Свердловской области умерли по другим причинам (не от коронавирусной инфекции), власти не сообщают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области до 8 июня 2020 года продолжает действовать «режим повышенной готовности».