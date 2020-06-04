Ставрополь, , 13:07 — REGNUM На Северном Кавказе число смертельных случаев от COVID-19 превысило 500 человек. По данным федерального оперативного штаба на 4 июня, в округе за все время скончались 503 пациента, у которых был диагностирован COVID-19.

Антилидером является Дагестан, где число жертв коронавируса достигло 287 человек. Второе место в СКФО по числу умерших пациентов с COVID-19 у Ингушетии — 60 человек, третье — у Северной Осетии — 57 пациентов. В Ставропольском крае скончались 53 человека, в Кабардино-Балкарии — 25, в Чечне — 14, в Карачаево-Черкесии — семь.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в субъектах СКФО зафиксирован самый низкий прирост смертельных случаев — девять. Впервые за несколько последних недель нет умерших в Дагестане и Северной Осетии.