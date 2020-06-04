Всеволожск, Ленинградская область, , 13:14 — REGNUM В городе Всеволожск Ленинградской области задержаны двое сотрудников ДПС, которых подозревают в получении взяток на сумму в 200 тысяч рублей. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

По версии следствия, двое дорожных полицейских, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановили автомобиль для проверки документов и досмотра. Во время личного досмотра водителя сотрудники ДПС имитировали обнаружение у него неустановленного наркотического вещества.

Инспектора предложили водителю избежать уголовного преследования и заплатить им 200 тысяч рублей. В противном случае сотрудники правоохранительных органов обещали привлечь невиновного человека к уголовной ответственности.

Мужчина собрал необходимую сумму и передал ее сотрудникам ДПС, после чего те были задержаны. В отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством, в крупном размере»).

В ГУ МВД России инициирована служебная проверка. В случае установления вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством.