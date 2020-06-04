Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Градостроительный совет Петербурга обозначил предпочтения при выборе проекта реконструкции вестибюля станции метро «Парк Победы». Об этом говорится в протоколе заседания.

Эскиз проекта реконструкции вестибюля «Парка Победы» №1 ООО «Архитектурная мастерская Сахновского»

Реконструкцию вестибюля заказал ГУП «Петербургский метрополитен», мотивируя это увеличившимся пассажиропотоком. Ситуация осложняется тем, что вестибюль находится на границе объекта культурного наследия — самого Московского парка Победы.

Над проектом трудилась «Архитектурная мастерская Сахновского». Сначала на суд Градсовета были представлены три варианта проекта нового вестибюля, но были отвергнуты. На следующем заседании Виктор Сахновский продемонстрировал два новых варианта.

Рецензент Владимир Линов указал на их значительное превосходство над первоначальными. Большинство выступавших отдали предпочтение варианту №1 из двух, который архитектор обозначил как неомодернистский. В обоих случаях фасадную часть он собирается украсить рельефной мозаикой Ивана Уралова «Георгий Победоносец».

Здание решено сделать двухэтажным, в обоих случаях предполагается наличие белого купола, вход будет расположен на Бассейной улице.

Эскиз проекта реконструкции вестибюля «Парка Победы» №1 ООО «Архитектурная мастерская Сахновского»

Претензии к первому варианту в духе неомодернизма, который был сочтен более «уместным», заключались в решении входов в коммерческие помещения, неудовлетворительных деталях, чрезмерных размерах мозаики. Архитектор Евгений Герасимов заявил, что нужно принципиально изменить подход к реконструкции столь значимых объектов для Петербурга, как станции метро. Если реконструкция и необходима, то архитектуру следует сохранить максимально близкой к оригиналу, убежден Герасимов, и сделать это можно единственно правильным способом — через конкурс.

В итоге при голосовании девять членов Градсовета высказались за первый вариант проекта в духе неомодернизма, четверо — за второй в духе неоклассицизма, за оба варианта проголосовали двое, против обоих — семеро.

Эскиз проекта реконструкции вестибюля «Парка Победы» №2 ООО «Архитектурная мастерская Сахновского»

Таким образом принципиально был одобрен первый вариант вестибюля, но авторам предстоит доработать проект.

Заметим, в феврале оказалось, что при создании проектов вестибюля «Парка Победы» авторы изначально учитывали и строительство новой, самой большой ледовой площадки в Европе на месте СКК «Петербургский», который обрушился 31 января. В связи с появлением нового комплекса ожидается и рост пассажиропотока. ГУП «Петербургский метрополитен» попросил увеличить число турникетов с пяти до восьми штук.

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