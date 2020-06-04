Чебоксары, , 13:01 — REGNUM В Чебоксарах проводится проверка в связи с собранием предпринимателей, которые работают на центральном рынке и требуют включить ярмарочную деятельность в первый этап снятия ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуре Чувашии.

Надзорное ведомство проводит проверку по информации СМИ в связи с «состоявшимся собранием предпринимателей в Чебоксарах, осуществляющих свою деятельность на центральном рынке «Ярмарка».

"Представители бизнеса требуют включения их деятельности в первый этап снятия ранее установленных в республике ограничений и возобновления работы рынка, указав, что на территории торговых павильонов есть все условия для соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических мер», — говорится в сообщении.

Прокурору Чебоксар «поручено детально разобраться в сложившейся ситуации, при необходимости принять меры прокурорского реагирования», отмечается в релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в республике был принят план поэтапного снятия ограничительных мероприятий по борьбе с коронавирусом, разработанный на основе рекомендаций Роспотребнадзора. На первом этапе будут открыты непродовольственные магазины площадью до 400 кв. метров, на втором — магазины и торговые центры площадью до 800 кв. метров, ряд образовательных организаций. Третий этап включает открытие всех образовательных, спортивных и культурных учреждений, предприятий общественного питания, парков и скверов, бань, санаторно-курортных организаций и оздоровительных детских лагерей. Будет разрешено проводить массовые мероприятия.

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Напомним, при снятии режима ограничений учитываются три основных показателя: коэффициент распространённости заражения, наличие свободных коек для лечения больных COVID-19, охват тестированием.

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