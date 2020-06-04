Чита, , 12:54 — REGNUM Обнадёживающие новости поступили сегодня, 4 июня, из Забайкальской краевой клинической инфекционной больницы, на базе который из-за эпидемии коронавируса развёрнут моногоспиталь. Как пояснили в пресс-службе данного стационара, по итогам тестирования диагноз COVID-19 подтверждён только у половины пациентов (77 человек из 142).

«К счастью, среди них нет ни одной беременной женщины. Детей с коронавирусной инфекцией — 11. Кислородную поддержку получают четверо больных, к аппарату ИВЛ никого не подключали. Пациентов в тяжёлом состоянии в нашем стационаре нет», — поделился информацией главврач инфекционной больницы Сергей Юрчук.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 4 июня в Забайкалье подтвержден уже 1321 положительный тест на SARS-CoV-2, выздоровели 708 человек. Всего с начала пандемии в Забайкалье зафиксировано 24 летальных исхода, связанных с коронавирусом.