Москва, , 12:54 — REGNUM Правительство России рассмотрит вопрос о выделении из резервного фонда дополнительных средств на выплаты за первого ребёнка. Об этом 4 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил важность социальной поддержки людей, доходы которых снизились из-за экономической ситуации, сложившейся во время распространения COVID-19.

«Среди них граждане, у которых родился первый ребёнок, в том числе неработающие мамы, а также те люди, которые оказались временно нетрудоспособны, и те, кто уволены из-за ликвидации организаций, где они работали», — заявил глава правительства.

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.