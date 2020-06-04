Краснодар, , 12:53 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края продлён до 21 июня. Решение принято 4 июня на заседании оперативного штаба региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С предложением продлить карантин выступила главный санитарный врач региона Мария Потемкина, которая обратила внимание на увеличение потока приезжих в регион. Продление карантина поддержали и другие специалисты. Медики отметили, что ситуация с коронавирусом пока хрупкая, и увеличение потока приезжих может ее изменить, выход из карантина тоже должен быть постепенным. За продление карантина выступили и главы курортных городов Кубани

«Считаю необходимым продлить карантин в Краснодарском крае до 21 июня, а дальше мы поймём, что делать», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, карантина на территории Краснодарского края действует с 31 марта. Срок его действия продлевался уже несколько раз, при том что в последнее время специалисты констатируют стабилизацию ситуации — на 4 июня выздоровели уже 72% пациентов с ранее подтверждённым заражением коронавирусом.