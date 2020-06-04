Нальчик, , 12:50 — REGNUM В колонии строгого режима в Кабардино-Балкарии пресекли попытку доставки осужденным сотовых телефонов. В общей сложности злоумышленники пытались передать 16 средств связи, сообщили 4 июня в пресс-службе управления ФСИН по КБР.

Запрещенные к проносу на территорию колонии предметы были обнаружены сотрудником дежурной смены при обходе внутренней зоны. В девяти свертках, обмотанных клейкой лентой, находились 12 телефонов, три пары наушников, зарядные устройства и сим-карты.

Еще два свертка, в которых были упакованы четыре телефона, были обнаружены вечером в тот же день. По данному факту назначена служебная проверка. Ранее сообщалось, что такие попытки передачи запрещенных для использования заключенными телефонов пресекались и раньше. Так, 2 июня были обнаружены пять свертков, в которых находились восемь мобильных телефонов, а позже в этот же день при обследовании прилегающей территории — еще один сверток с тремя мобильными устройствами.