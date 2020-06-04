Йошкар-Ола, , 12:49 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 4 июня выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей коронавируса в республике составило 1933 человека, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровели в регионе 1582 человека, таким образом, выздоровели 81,8% от общего числа носителей коронавируса в республике. За последние сутки выписаны 69 человек. 13 жителей Марий Эл скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, максимальное число носителей коронавируса регистрируется в Йошкар-Оле — 1024 человека, 236 случаев заражения зафиксировано в Медведевском районе, 149 — в Волжске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл с момента начала наблюдений провели 43 941 исследование на коронавирусную инфекцию. За предыдущие сутки было проведено 850 исследований биоматериала.