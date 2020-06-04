Москва, , 12:47 — REGNUM Работы по консервации Ротонды в Воронеже завершены, об этом 4 июня сообщил на своей странице в instagram депутат Государственной думы Евгений Ревенко («Единая Россия»).

«Работы завершены. Ура! В год 75-летия Победы. Только что получил пакет фотографий и отчёт от главы компании Александра Работкина, которая занималась консервацией Воронежской Ротонды. Это уникальный памятник времён Великой Отечественной войны и живой свидетель страшных боев за Воронеж. На ней следы той самой войны. Низкий поклон всем, кто занимался консервацией этого памятника, всем, кто был неравнодушен, кто собирал средства, кто работал», — написал Ревенко.

https://www.instagram.com/p/CBAfY0FK1Sc/

Он добавил, что в ходе консервации элементы конструкции закреплены, покрыты спецсоставом, также проведены благоустроительные работы на прилегающей территории. Торжественное мероприятие в связи с завершением работ планируется провести после того, как это будет возможно.

Ротонда является частью здания клинической больницы, разрушенного в ходе боев за город. После войны здание решили не восстанавливать и оставить как напоминание о пережитой городом трагедии. Сегодня Ротонда остается одним из самых значимых памятников Великой Отечественной войны. Однако в последние 30 лет Ротонда постепенно разрушается, работы по консервации не проводились с 1980-х годов. В 2008 года часть памятника обрушилась.

Аукцион на проведение работ по консервации Ротонды был проведён в сентябре 2019 года, стоимость контракта составила 17,5 млн рублей, работы, в соответствии с условиями контракта, должны были завершиться к маю 2020 года.