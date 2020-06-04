Пермь, , 12:46 — REGNUM В Губахе Пермского края в детском саду на карантин по коронавирусу закрыли группу, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Получен положительный результат теста на SARS-CoV-2 у одного из воспитанников. Определен круг контактов. Коронавирус подозревается еще у четверых детей.

Дошкольники изолированы и проходят лечение в Краевой больнице им. Вагнера в Березниках. Группа детского сада закрыта на карантин. В здании уже провели дезинфекцию.

Напомним, в регионе в период действия режима безопасного поведения граждан в детских садах организована работа дежурных групп.