Москва, , 12:45 — REGNUM После пандемии и отмены карантина по коронавирусу активность российских граждан на голосовании по поправкам к Конституции РФ будет. Но во многом она будет определяться двумя факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«Во-первых, фактор инфраструктуры, потому что очень многие граждане будут не дома, а на даче. Это российская объективная реальность. Но это не является приговором, а является вопросом.

Там, где они будут находиться, должны быть реализованы права граждан высказать свою позицию. Если такие избирательные участки будут организованы, то на них придут не три человека, а 23.

Но для того, чтобы люди пришли, эти участки должны быть сформированы. Нужно рассчитывать, что приток голосующих в провинции будет больше.

Во-вторых, должна быть мотивация. Тема поправок к Конституции РФ — очень серьёзная и очень важная. Но была пандемия, и фокус внимания граждан переключился с политических тем на бытовые.

Дело не в том, чтобы с экрана еще раз рассказать о поправках. Людям нужно не просто напомнить, какие есть поправки, а довольно многое снова объяснить, потому что за два месяца они подзабыли. В голосовании участвует очень много поправок, поэтому четко нужно напомнить, о чём идет речь.

В принципе это можно сделать за месяц. Но есть еще третья составляющая успеха голосования. Это современные методы информации и коммуникации, в том числе и в электронном формате.

Использование всех современных электронных механизмов, их налаживание, как для проведения голосования, так информирования голосующих, на мой взгляд, снимает вопрос времени, а его не очень много. Опыт города Москвы по электронному голосованию очень важен.

Все меры безопасности общероссийского голосования, предпринимаемые ЦИК, безусловно, нужны. Более того, нельзя сказать, что их не хватит, избытка мер безопасности не будет никогда, сколько бы мер ни привели.

Потому что, даже если есть мизерная вероятность того, что можно заразиться коронавирусом, то любые действия, направленные не её преодоление, адекватны. Лучше потратить усилия и уберечь граждан, чем потом горевать о последствиях.

Что касается количества голосующих за изменения в Конституции РФ, то в Москве — это 30%, и это будет большой успех по двум причинам. Первая причина — лето, и люди разъедутся. Если они будут голосовать, то голоса не будут считаться в Москве, а статистика идет по месту голосования.

Вторая причина — специфика московского населения: очень много среднего класса и студентов. Эти группы населения больше ориентированы на себя, у них больше требований к власти и гораздо ниже политическая дисциплина. Поэтому какая-то часть из этих групп придет на голосование, а какая-то часть не придет совсем, по принципу «государство, я от тебя ничего не хочу, ты мне только не мешай».

По стране в целом для голосующих за изменения в Конституции РФ, думаю, будет 50−60%. В России значительная часть людей с политической дисциплиной, они считают, что если государство задало свой вопрос, то надо ответить.

Надо помнить, что участие в голосовании — это не только право, но и обязанность. Поэтому по стране цифра будет больше, чем по Москве, и это будет успехом и московских, и федеральных властей», — высказал своё мнение эксперт.

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