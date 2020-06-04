Чита, , 12:43 — REGNUM Власти Забайкальского края помогли определить бездомную женщину — лишившуюся стоп и возможности говорить — в социальный приют. Как сообщает сегодня, 4 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, в настоящее время пострадавшая находится в обсерваторе социального приюта в Чите.

Женщина из землянки помещена в социальный приют в Чите Пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края

«Уже запущена процедура подготовки паспорта женщины, документы в работе, все будет сделано оперативно. После получения паспорта будем восстанавливать остальные документы, ИНН, СНИЛС, сможем оформить инвалидность и пенсию» — пояснил первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бездомную в апреле 2020 г. нашёл журналист. Женщина проживала в землянке недалеко от кладбища в Борзинском районе. Правая сторона её тела парализована после инсульта, к тому же она не может говорить, а осенью 2019 г. — лишилась стоп из-за обморожения.

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