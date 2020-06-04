Никосия, , 12:39 — REGNUM На фоне стабильно низкого уровня заражения коронавирусной инфекций Кипр намерен ускорить выход из карантинного режима. Так, третий этап постепенного отмены ранее введённых из-за пандемии ограничительных мер в стране будет завершён к 24 июня вместо 14 июля, как планировалось ранее. Об этом заявил министр здравоохранения Константинос Иоанну.

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Так, уже с 9 июня в республике вновь откроются торговые центры, аэропорты и внутренние зоны отдыха отелей, баров и ресторанов, театров под открытым небом и кинотеатров. Возобновят свою деятельность детские сады, детские площадки, школьные лагеря, школы полного дня и школьные столовые, передаёт телеканал Kusi News.

Спустя четыре дня двери для посетителей откроют казино, танцевальные школы, спортивные залы, тематические парки и аквапарки.

При этом отмечается, что ограничение числа собравшихся на общественные собрания в количестве десяти человек будет действовать по крайней мере до 24 июня.

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Ожидается, что крытые кинотеатры и театры откроются в начале августа, а музыкальные концерты, фестивали, свадебные церемонии, крестины и выпускные вечера снова будут разрешены с 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая на Кипре начали первый этап по ослаблению карантинных мер, которые были установлены из-за пандемии нового коронавируса. В республики возобновили работу супермаркеты, небольшие продовольственные и промтоварные магазины, в госучреждения вернулись госслужащие, которые до этого работали удаленно.

Добавим, что ранее Кипр опубликовал список из 19 стран, граждане которых смогут посетить курорты острова уже в июне. Приём туристов будет проводиться в два этапа, первый — с 9 по 19 июня, второй начнётся с 20 июня.

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