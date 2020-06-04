Самара, , 12:39 — REGNUM Еще 63 носителя коронавируса выявили в Самарской области за сутки. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, больше всего за сутки выявили в Тольятти (26 фактов заражения) и в Самаре (21 инфицированный). Еще пять — в Новокуйбышевске, по два — в Сызрани, Волжском и Камышлинском районах. И по одному инфицированному — в Чапаевске, Пестравском, Красноярском, Кинельском и Алексеевском районах.

При этом 21 носителя коронавируса выявили при проведении эпидемиологического расследования, а 35 — при тестировании больных внебольничной пневмонией, ОРВИ. Еще семь — при профилактическом обследовании.

На учете у врачей на 3 июня стоят 289 человек.

Таким образом, на территории региона выявлено 2833 факта заражения этой инфекцией, из них 1212 справились с вирусом, а 23 пациента с COVID-19 умерли. Специалисты провели всего 178 191 тест на коронавирус.

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