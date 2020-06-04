Саранск, , 12:36 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 4 июня выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтвержден 2051 случай заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Полностью выздоровели в республике 1016 человек, таким образом от общего числа носителей коронавируса выздоровели 49,5%. За сутки выписаны 62 жителя региона. 14 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие стуки летальных случаев не было.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 29 мая в Мордовии выявили 44 новых носителя коронавируса, 30 мая — 40, 31 мая — 35, 1 июня — 36, 2 июня — 39, 3 июня — 42.