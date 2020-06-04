Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM В Ростовской области выздоровели более 2 тыс. пациентов, получивших ранее положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 4 июня.

В Ростовской области общее число носителей SARS-CoV-2 за весь период пандемии достигло 5 тыс. 557 человек. Из них выздоровели 2 тыс. 49 пациентов, в том числе за последние сутки — 99 жителей региона.

Всего медицинским наблюдением было охвачено более 40,7 тыс. человек, в настоящее время врачебный контроль установлен за 9 тыс. 44 жителями Дона. За сутки проведено 4 тыс. 513 тестов на коронавирус.

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