Пермь, , 12:35 — REGNUM Во всех муниципалитетах Пермского края проходит благотворительная раздача продуктовых наборов в рамках акции #МыВместе нуждающимся пожилым гражданам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении ОНФ в Пермском крае.

Волонтёры оказывают помощь адресно с учётом соблюдения санитарных правил. Списки получателей продовольствия составляют муниципалитеты.

В регионе для граждан старше 65 лет приготовили 28 тысяч продуктовых наборов, в состав которых входят макароны, крупы, сахар, печенье, чай, растительное масло, печенье, консервы, мука. Вес такого набора составляет шесть килограммов. Стоит отметить, муку для наборов по льготным ценам предоставил местный производитель — Пермский мукомольный завод.

Проект в Прикамье реализуют участники акции #МыВместе при поддержке Общероссийского народного фронта, НКО-оператора «Согласие», администрации губернатора Пермского края, краевых Агентства по туризму и молодежной политики, минпромторга и минсельхоза.

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