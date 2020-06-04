Москва, , 12:30 — REGNUM Специалисты в России разрабатывают единый информационный портал, предназначенный для мигрантов, куда будут входить личный кабинет и мобильное приложение. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы (личный кабинет, рассылка уведомлений в мобильном приложении)», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 30 мая правительство утвердило план мероприятий по реализации в 2020—2022 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы.