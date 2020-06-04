Нижний Новгород, , 12:28 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 4 июня выявлено 319 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе с момента начала наблюдений подтверждено 11 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровели 4 473 нижегородца или 40% от общего числа носителей коронавируса. За последние сутки выписаны по выздоровлению 184 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 122 человека, за минувшие сутки число летальных случаев выросло на шесть.

По словам губернатора Глеба Никитина, 19 медицинских учреждений в Нижнем Новгороде и 14 — в районах области перепрофилированы под COVID-госпитали. Около 2,4 тыс. граждан с подтвержденным заражением коронавирусом сейчас находятся в стационарах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 4 июня выявили 1201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 44 115 случаев.

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