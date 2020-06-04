Новосибирск, , 12:27 — REGNUM Выпускники девятых классов школ Новосибирска получат аттестаты до 11 июня 2020 года. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии города.

В департаменте уточнили, что сроки были определены после письма министерства образования Новосибирской области от 29 мая о проведении итоговой аттестации учеников 9 и 11 классов и выдаче документов об образовании, — пишут «Новосибирские новости».

Отметим, что выпускные вечера в школах в этом году в традиционном формате отменены из-за коронавируса. Но в школах пообещали сделать выдачу аттестатов максимально праздничной, но с соблюдением норм безопасности.

Выпускники 11 классов школ, сдающие в этом году ЕГЭ, получат аттестаты в начале августа.