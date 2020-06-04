Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге после пластической операции в частной клинике скончалась женщина. В отношении хирурга без лицензии возбуждено уголовное дело, он задержан. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 29 мая 59-летний хирург и учредитель одной из частных клиник Василеостровского района провел операцию 61-летней женщине. При этом у клиники не было лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия», также она не была оснащена необходимым оборудованием и не имела условий для подобных хирургических вмешательств.

В результате 31 мая женщина почувствовала себя хуже, ее госпитализировали в государственное медицинское учреждение, где она скончалась на следующий день.

По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)». Хирург задержан.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — уточнили в ведомстве.

Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается. Также назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти потерпевшей.