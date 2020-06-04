Красноярск, , 12:27 — REGNUM В Красноярске из-за коронавируса, выявленного у пациентов, на карантин закрыли два хирургических отделения краевого клинического онкологического диспансера им. А. И. Крыжановского. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба диспансера.

После того, как в отделении онкоурологической хирургии и отделении опухолей головы и шеи онкоцентра был подтверждён занос коронавирусной инфекции, эти отделения закрыли на карантин, а у около 70 человек (пациентов и медиков, контактировавших с инфицированными), взяли анализы.

До окончания карантина приём новых пациентов в эти отделения приостановлен. Находящиеся в карантинных отделениях пациенты продолжают получать необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А. И. Крыжановского коронавирус выявили ещё у 14 из 58 пациентов, проходивших лечение в отделении противоопухолевой лекарственной терапии.

В Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере также из-за заразившегося были изолированы персонал и пациенты отделения противоопухолевой лекарственной терапии. Для продолжения оказания неотложной помощи в онкодиспансере на базе одного из хирургических отделений было развёрнуто временное отделение противоопухолевой лекарственной терапии на 60 коек.

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