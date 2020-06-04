Вильнюс, , 12:25 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Литве за минувшие сутки выросло на три и теперь составляет 1 687. Об этом 4 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19.

Также сообщается, что за этот же период в стране не было зафиксировано ни одного нового летального исхода от COVID-19 и потому их общее число по-прежнему составляет 71.

Кроме этого, уточняется, что суммарное количество вылечившихся от COVID-19 в стране на данный момент составляет 1 273 пациента. При этом в Литве было проведено 5 928 тестов на коронавирус за сутки и 321 040 за все время пандемии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США в Танзании предупредило о высокой вероятности заражения коронавирусом в деловой столице страны, Дар-эс-Саламе.