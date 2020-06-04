Красногорск, 4 июня 2020, 12:20 — REGNUM В Подмосковье в ходе проверки содержания полос отвода железной дороги Горьковского направления устранили 25 нарушений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.
По словам начальника Госадмтехнадзора Олега Баженова, в результате надзорного рейда устранили 25 нарушений содержания территорий, прилегающих к железнодорожным станциям. На станции 33 км Богородского горокруга убрали мусорный завал. В горокруге Электросталь вдоль пешеходных дорожек на станциях «Машиностроитель» и «Электросталь» убрали порубочные остатки, очистили от мусора парковочные карманы и провели покос травы.