Ижевск, , 12:20 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 4 июня выявили 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 865 случаев заражения SARS-CoV-19, сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

В числе новых носителей вируса — 22 жителя Ижевска, 10 случаев — в Можге, пять — в Завьяловском районе, два — в Алнашском районе, по одному — в Красногорском, Малопургинском, Можгинском и Увинском районах. В граждан с новыми положительными тестами вошли пять человек старше 65 лет.

Полностью выздоровели 426 жителей республики, восемь человек выписаны за последние сутки. 19 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике было выявлено 52 новых носителя коронавируса.