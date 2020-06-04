Астрахань, , 12:14 — REGNUM В Астраханской области 4 июня зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального минздрава.

Всего в регионе зарегистрировано 2 тыс. 172 подтверждённых случая заражения. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 678 человек. За весь период 1 тыс. 124 человека выздоровели и были выписаны, 19 человек умерли.

Под амбулаторным наблюдением остаются 2 тыс. 774 человека. Всего у 68 тыс. 743 человек взяли 73 тыс. 821 анализ на коронавирусную инфекцию. Коэффициент распространения инфекции составил 1,07.

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