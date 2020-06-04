Краснодар, , 12:13 — REGNUM Два пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 4 июня в региональном оперативном штабе.

В Крымской ЦРБ скончался 46-летний мужчина. Он поступил в больницу 16 мая, с 19 мая был переведен на аппарат ИВЛ.

«У пациента были диагностированы внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония и COVID-19 тяжелой формы. Мужчина страдал сахарным диабетом», — уточнили в оперативном штабе.

Также в Тихорецкой ЦРБ скончался 51-летний пациент, который в течение полутора месяцев находился в реанимации. Он был госпитализирован ещё 18 апреля в тяжелом состоянии. У него было подтверждено заражение коронавирусом, на его фоне развились двусторонняя полисегментарная субтотальная пневмония тяжелого течения и синдром почечно-печеночной недостаточности.

Всего в Краснодарском крае на 4 июня подтверждено 40 летальных искходов у пациентов с положительными тестами на коронавирус.