Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Через год с лишним после гибели охранника парковки при пожаре на территории аэропорта «Пулково» уволен руководитель отдела по управлению парковочным комплексом, который, как решило его руководство, не обеспечил исправного состояния автономных пожарных извещателей. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления СКР на транспорте.

Парковка у зоны отправления в «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года из-за замыкания электросети на посту охраны парковки начался пожар. Огонь унес жизнь охранника, который, как позже выяснилось, находился на своем посту в состоянии алкогольного опьянения, нарушил должностные обязанности и не соблюдал меры безопасности, в результате чего произошло замыкание электросети с последующим возгоранием.

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Следователями в адрес руководства организации было направлено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших трагедии.

В частности, по данным СКР, должностными лицами организации не были соблюдены ряда положений действующего законодательства и не приняты меры к обеспечению безопасных условий труда, а также не приняты должные меры к контролю сотрудника на рабочем месте.

Кроме того, следователями установлено, что не было обеспечено наличие автоматической системы пожаротушения, а также не обеспечено исправное состояние автономных пожарных извещателей.

Внесенное представление было удовлетворено. А после внутреннего расследования руководством аэропорта было принято решении об увольнении руководителя отдела по управлению парковочным комплексом.

Также были устранены все нарушения, выявленные в ходе предварительного следствия. К дисциплинарной ответственности привлечено три человека.

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